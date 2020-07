Furti di bici e moto: denunciati 4 ragazzi presi dalla polizia

Quattro minorenni sono stati colti con le mani nel sacco dalla polizia dopo due differenti furti. I fatti sono accaduti ad Ascoli , il primo vicino alla sede del Comune, mentre il secondo poco distante dagli uffici della Questura. Nel primo caso, la vittima del furto è stato un geometra ascolano che, dovendo sbrigare alcune commissioni, aveva lasciato la sua bicicletta per strada, convinto che in quei pochi minuti nulla sarebbe accaduto lasciandola incustodita. Invece, quando è ritornato sul posto si è accorto che la bici era sparita I poliziotti si sono messi al lavoro e, visionando le immagini registrate dalle telecamere puntate sul luogo ove la bici era stata lasciata, hanno scoperto che la stessa era stata sottratta da un giovanissimo con le scarpe gialle. Il ragazzo, poi, si era avvicinato a una farmacia, abbandonando il mezzo per salire su di un’auto con una persona alla guida. Dal numero di targa si è risaliti al proprietario della vettura. L’altro furto ha interessato un motorino rubato e i due minori che erano a bordo.

