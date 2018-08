Un fulmine si abbatte sulla croce della chiesa: spavento in tutto il quartiere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Come oramai accade sistematicamente da quattro giorni anche ieri nel primo pomeriggio di ieri si è registrato un temporale tipicamente estivo. E un fragoroso fulmine, che ha svegliato chi in quel momento si era appisolato, si è abbattuto sulla croce di ferro della chiesa del Santissimo Crocifisso dell’Icona di Porta Romana, in questo momento però chiusa al culto perchè seriamente danneggiata dalle scosse di terremoto del 2016 e del 2017. Le messe parrocchiali si svolgono, infatti, nella chiesa del Buon Consiglio in corso Mazzini. Pertanto, salvo lo spavento per il tremendo boato, non ci sono stati ulteriori danneggiamenti alla chiesa simbolo di Porta Romana. Molti si sono affacciati alla finestra dei palazzi vicini per capire cosa fosse accaduto.