Si profila una estate grandi firme: c'è già l'appuntamento con Dardust, trattative avviate per portare anche Claudio Baglioni

ASCOLI - Un grande concerto in piazza del popolo per segnare, dopo mesi di restrizioni e limitazioni dovute alla pandemia, finalmente il ritorno a quella normalità tanto agognata. È quello a cui sta lavorando l’amministrazione comunale che proprio in queste settimane sta predisponendo una serie di iniziative in vista della stagione estiva. Il big della musica su cui, stando ad indiscrezioni, l’amministrazione comunale sta lavorando nella massima discrezione è quello di Claudio Baglioni, il cantautore romano che durante lo scorso mese di aprile, durante una puntata dello show di Pio e Amedeo, “Felicissima sera”, andata in onda su Canale 5, sulle note del suo successo “E tu” aveva proprio cambiato il testo della canzone citando la città delle torri.



Non è da escludere che proprio da lì sia partita l’idea dell’amministrazione comunale di organizzare un concerto durante i mesi estivi. I primi contatti con gli agenti dell’artista sarebbero già stati presi per cercare una data tra luglio e agosto. Se, come tutti auspicano, non ci saranno intoppi, già dalla prossima settimana potrebbe si potrebbe arrivare a conoscere la data del concerto. Nel frattempo, a testimoniare la gran voglia degli ascolani di lasciarsi alle spalle i momenti difficili dell’emergenza sanitaria, la città si sta preparando ad accogliere ad uno dei suoi figli prediletti e dalla grande vena artistica, l’accoglienza che merita.

Sabato 19 giugno prossimo, Dario Faini, in arte Dardust, ha deciso di ripartire proprio da Ascoli dove in Piazza del Popolo si terrà la data zero del suo tour. Dopo l’esibizione sul palco di San Remo insieme con i tamburi della Quintana, e i successi come autore firmando le canzoni interpretate e portate al successo da artisti del calib di Elodie e Mahmood, ha voluto ancora una volta impreziosire il salotto della sua città con un evento che ha già riscosso un gran successo dopo che è stata aperta la prevendita dei biglietti. E a proposito di Quintana, è previsto a giorni l’incontro tra il sindaco Marco Fioravanti e il presidente del consiglio degli anziani Massimo Massetti con il questore Alessio Cesareo e il prefetto Carlo De Rogatis per sciogliere alcuni nodi importanti che riguardano la rievocazione storica.



Dopo un anno di stop forzato, c’è fermento all’interno dei sestieri e la voglia di tornare a vestire gli abiti medievali. La giostra, le gare degli sbandieratori, la sfilata e tutte le attività collaterali saranno i temi caldi dei prossimi giorni su cui necessariamente, in accordo con le istituzioni preposte, dovranno essere prese delle decisioni. Di pari passo con la Quintana e sulle due giostre di luglio ed agosto, si dovrà decidere anche il calendario degli appuntamenti per quanto riguarda li festeggiamenti in onore del patrono Sant’Emidio, anch’essi annullati lo scorso anno.



A distanza di un anno, sebbene la pandemia non sia stata sconfitta, il quadro è notevolmente cambiato soprattutto grazie alla campagna vaccinale che sta procedendo a spron battuto. Di certo, bisognerà ancora per un po’ agire con la massima attenzione, evitando gli assembramenti e pertanto anche l’organizzazione degli eventi inevitabilmente ne risente. Ma intanto si procede con la programmazione da parte del sindaco e della giunta anche per quanto riguarda la Notte Bianca che in tempi pre-Covid si è svolta il 10 agosto.

