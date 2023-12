ASCOLI Disagi a non finire in città nonostante il clima festivo. Nelle ultime ore, si è registrato, infatti, il crollo di un cornicione e difficoltà di ogni tipo, che hanno coinvolto non solo l’immagine ma anche la viabilità e la sicurezza del cuore di Ascoli. In serata, si diceva, grande paura è stata registrata in via delle Torri per via dell’improvviso crollo del cornicione avvenuto di fronte all’ingresso del teatro Filarmonici. Il cedimento, che avrebbe potuto colpire pedoni o spettatori all’entrata o all’uscita della struttura , ha generato lungo l’arteria un accumulo di calcinacci da rendere arduo per ore il passaggio di persone e auto.

Il precedente

L’accaduto è particolarmente inquietante considerato che il teatro è stato oggetto di ripristino in anni recenti. Una serie di episodi poi sono stati segnalati nei pressi del Duomo, dove sempre in ore notturne, sono stati rinvenute bottiglie lungo i gradini della chiesa, sottratto il Babbo Natale allestito nell’aiuola natalizia dell’Avis e divelto un cartello stradale da parte di un pirata della strada. Quest’ultimo accadimento è stato segnalato dalla pagina facebook del “Coordinamento Antidegrado per Ascoli” in cui, oltre alla foto del palo abbattuto, il direttivo dell’associazione cittadina si domanda come in un passaggio a piedi possano automobilisti scatenati provocare simili danni.

La critica

«Da non credere, in un punto riservato ai pedoni» annota il Coordinamento, raccontando l’episodio avvenuto vicino all’aiuola dietro alla Cattedrale. La sezione comunale dell’Avis ha prontamente provveduto in poche ore a risistemare il fazzoletto di verde adottato due anni, con il ritorno di un altro manichino con le sembianze di Babbo Natale. E ancora, nelle ultime ore sono state decine le proteste da parte dei residenti del centro storico per via di autovetture lasciate davanti all’ingresso di portoni e all’interno di strette rue, al punto da rendere praticamente l’impossibile il passaggio di individui a piedi .