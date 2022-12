Ascoli, carabinieri a cavallo durante le festività: la disposizione riguarderà tutto il territorio

ASCOLI PICENO- Con l'approssimarsi delle festività natalizie, sono tornati in provincia di Ascoli Piceno i carabinieri a cavallo. Già da ieri le pattuglie sono state impegnate in un servizio di vigilanza sull'area costiera di San Benedetto Tronto e durante tutto il periodo delle feste natalizie pattuglieranno il centro storico di Ascoli ed altri Comuni della provincia ove sarà possibile ammirarli in tutta la loro maestosità.

Le disposizioni

I carabinieri a cavallo oltre ai servizi di vigilanza, pattugliamento e rappresentanza nei centri cittadini a maggiore vocazione turistica, svolgono attività all'interno del Parco vigilando per la tutela del patrimonio forestale con controlli sul fenomeno del disboscamento illegale, della lotta ala bracconaggio, della prevenzione e repressione dei reati ambientali, specie l'abusivismo edilizio, delle cave e delle discariche abusive nonché al contrasto dei reati in danno della fauna.