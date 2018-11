I ladri vanno a segno nell'abitazione del direttore sportivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Ennesimo furto in villa. Questa volta i ladri si sono introdotti, spaccando completamente la porta blindata di una villetta a Torricella Sicura, di proprietà di Alfredo Valente, direttore sportivo dell’Ascoli calcio a 5. «Mi hanno sfasciato e spaccato tutta casa» queste sono state le prime parole di Alfredo Valente, proprietario della villetta in via Profico a Torricella Sicura. "Sabato sera – racconta Valente – verso le 20, insieme a mia moglie e i miei due figli rispettivamente di 13 e 17 anni, siamo andati a cena fuori, per poi rincasare più o meno alle 22. In sole due ore, i malviventi sono riusciti ad aprire la porta al piano terra. Salire al primo piano e spaccare completamente un portone blindato dal costo di tremila euro. I carabinieri che sono accorsi sul posto, chiamati da noi, hanno detto che solo i vigili del fuoco con gli attrezzi che hanno in dotazione sarebbero riusciti a fare un lavoro del genere. Ora la porta è da sostituire".