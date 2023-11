Violenza sulle donne, 140 i casi accolti dal Centro specializzato anconetano. Dati in pericoloso aumento

ANCONA Sono 140 le donne accolte alla data di oggi al Centro Antiviolenza della provincia di Ancona, gestito dall'associazione Donne e Giustizia. Nel 2022 sono state complessivamente 139 (e al 16 novembre erano 123), dati in aumento ogni anno che da un lato testimoniano la crescente consapevolezza delle donne che decidono di affrancarsi dalle violenze, consumate spesso in ambito familiare, dall'altro dimostrano che il fenomeno delle violenze di genere è ormai strutturale.

Il programma di novembre

A questo scenario è dedicato un intenso programma di iniziative promosso dal Comune di Ancona per il mese di novembre, in vista della Giornata mondiale per l'eliminazione della violenza sulle donne, che cade il 25 novembre. Due panchine rosse (una già inaugurata nella centralissima piazza Cavour, l'altra che verrà ufficializzata proprio nel pomeriggio del 25 novembre in piazza Ugo Bassi) e una serie di manifestazioni «dedicate in particolare ai giovani».