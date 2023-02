«Salviamo viale dei Pini a Senigallia», l'associazione Gsa lancia la petizione online: raccolte 600 adesioni in poche ore. Ecco le proposte

SENIGALLIA - La richiesta è di «sospensione potature e abbattimenti previsti nell'ordinanza di Polizia locale nr 45/2023». A lanciare la petizione “Salviamo Viale dei Pini a Senigallia” è l'associazione GSA (Gruppo Società e Ambiente, presidente Annamaria Mori) che, in meno di 24 ore, ha raccolto oltre 558 firme.

Potature e abbattimenti

In relazione alle potature e abbattimenti previsti in Viale dei Pini a Senigallia a partire dal 13 febbraio 2023, come da ordinanza di Polizia locale nr 45/2023, l'associazione e cittadini interessati chiedono al sindaco del Comune di Senigallia, all'assessore all'Ambiente, all'Ufficio Ambiente, Porto e Demanio marittimo, Verde Pubblico, al presidente del Consiglio comunale di «sospendere i lavori di abbattimento e potatura degli alberi di viale dei Pini, un viale di grande importanza storico - culturale ed identitaria per la città di Senigallia; poter visionare agevolmente i documenti relativi alle prove di trazione e alle valutazioni fatte per avvalorare le scelte operate e di rivederle in ottica di conservazione e tutela del verde pubblico» e ancora «avviare urgentemente un costruttivo e necessario confronto con la cittadinanza su tali questioni». Si può aderire alla richiesta sulla piattaforma change.org.