Gira ubriaco per il centro di Ancona e minaccia i passanti con uno scalpello di 40 cm: sanzionato e denunciato

ANCONA - Ancora corso Garibaldi, ancora un balordo a creare scompiglio in centro ad Ancona. Durante un normale servizio di controllo del territorio, alle 22.30 circa, gli uomini della Questura sono intervenuti dopo la segnalazione della presenza di un soggetto molesto in strada armato di oggetto metallico.

I controlli

Giunti sul posto gli uomini della Polizia di Stato non hanno trovato nessuno corrispondente all'allarme, pertanto hanno allargato le ricerche e rintracciato l'uomo nei pressi di piazza Pertini, intento ad infastidire un gruppetto di ragazzi seduti su una panchina.

Una volta raggiunto l'uomo, italiano, di circa 47 anni, aveva una sporgenza mal celata sul fianco destro all'altezza della coscia, all'interno del pantalone indossato. Ancora prima del controllo, l'uomo ha spontaneamente estratto e consegnato uno scalpello da carpentiere con corpo in acciaio, lungo circa 40cm avente forma cilindrica ottagonale con punta piatta e punta da martello, quanto fino a quel momento celato nei pantaloni. L’oggettoè stato debitamente sequestrato. In merito alla condotta tenuta per strada, l'uomo è stato sanzionato per ubriachezza molesta e deferito in stato di libertà per il reato di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.