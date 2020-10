Addio ad Annalisa Canuti: imprenditrice coraggiosa uccisa da un male a 55 anni

SIROLO - Lutto a Sirolo. Si è spenta, ad appena 55 anni, Annalisa Canuti dopo una lunga e dolorosa malattia a cui ha cercato di resistere con tutte le sue forze. La piangono la figlia Camilla ed i fratelli Piergiorgio e Riccardo, ma anche tutta Sirolo dove Annalisa era nata ed apprezzata per le sue doti umani e professionali.

Con i fratelli conduceva un’apprezzata impresa di costruzioni, la Sirio, conosciuta in tutto il comprensorio (aveva anche eseguito i lavori di copertura della chiesa parrocchiale). Persona solare ed allegra, seria, stimata e preparata professionista, nel suo settore in cui aveva un ruolo di riferimento nell’associazione dei costruttori edili. Donna forte ed indipendente, aveva combattuto e sembrava aver sconfitto, grazie al sua carattere forte e caparbio, il male che da anni l’aveva aggredita che poi è ritornato a causa di alcune complicazioni che l’hanno strappata all’affetto dei suoi cari, dei suoi tantissimi amici e sirolesi. «E’ una grande perdita per Sirolo- commenta l’ex sindaco Pino Misiti. Sono sconvolto per questa notizia». I funerali di Annalisa Canuti si svolgeranno domani mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale. A celebrarli don Michele Marchetti che proprio ieri ha ricordato la sua morte durante la Messa.

