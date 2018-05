Manca una recinzione Una strage di caprioli nel canale dell'orrore

di Veronique Angeletti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SERRA SAN QUIRICO - SERRA SAN QUIRICO L’agonia dura ore e poi vince lo sgrigliatore di Sant’Elena, il meccanismo che scarica in un profondo fosso ramaglie e detriti pescati nel canale che veicola le acque dell’Esino verso la centrale idroelettrica di Serra San Quirico. Una fine orribile per i caprioli rimasti intrappolati che, stremati, muoiono annegati o cadendo e, se sopravvivono, rimangono mutilati.Lo strazio«Ogni anno è una strage - protesta Natale Medici -. Da febbraio non si contano più le carcasse.» Con i figli Lorenzo e Marino, Natale è tagliatore di pietra, d’arenaria. Sono selcini di mestiere. Gli unici rimasti in zona. «Quando lavoriamo fuori, a volte sono i lamenti ad avvertirci che un animale è in difficoltà. Ma tanti purtroppo li abbiamo salvati solo per puro caso». La famiglia Medici non è l’unica a preoccuparsi per la sorte degli animali. In quel pittoresco e suggestivo lembo di terra sono in tanti a darsi da fare. Al punto che, senza concertarsi, si sono organizzati e spesso c’è qualcuno allo sgrigliatore che controlla il canale. L’ultimo allarme risale proprio a mercoledì scorso.