Lepri e caprioli in pista: «Il problema c'è ma il Sanzio è sicuro»

FALCORARA - “La sicurezza del volo è per noi obiettivo primario e condiviso” afferma l'Amministratore Unico di Aerdorica, a seguito dell’atto promosso dalla Provincia di Ancona, in risposta alla segnalazione legata alla presenza di fauna selvatica all’interno del sedime aeroportuale.Purtroppo è molto diffusa la presenza negli aeroporti di volatili e mammiferi a causa della localizzazione delle infrastrutture aeroportuali in aree non urbanizzate e con superfici prative di molti ettari, che di per sé costituiscono potenti fonti attrattive e attirano un elevato numero di volatili e mammiferi.“Agiamo costantemente per la promozione ed il miglioramento continuo della sicurezza operativa nell’interesse dei passeggeri, delle Compagnie Aeree, degli operatori aeroportuali e del territorio e l’attenzione alla sicurezza è rivolta a tutte le componenti aeroportuali: dalla definizione delle strategie, all’elaborazione di nuovi progetti, dallo sviluppo dei processi fino alla conduzione delle attività operative” aggiunge la nota di Aerdorica.A pochi mesi dall’insediamento del nuovo management, il cambio di passo che sta emergendo vede una rinascita dell’aeroporto sotto diversi aspetti, alcuni chiaramente visibili all’utenza, quali nuova esposizione auto, nuovo negozio, nuovo layout per i controlli di security, altri forse meno visibili al grande pubblico, ma con un altissimo valore aggiunto.“L'aeroporto è una struttura molto complessa ed articolata, soggetta a normative di sicurezza molto stringenti. Agli impianti ed alle infrastrutture aeroportuali viene richiesto un livello di servizio molto alto, ed estrema attenzione viene posta ai temi di sicurezza sul lavoro ed alla qualità dei servizi offerti ai passeggeri - continua l'amministratore unico di Aerdorica -. Tutto il personale che opera in aeroporto è pertanto opportunamente formato ed informato ed è in possesso di una vera e propria cultura della sicurezza aeroportuale”.