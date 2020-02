Addio Bruno, storico sarto. La sua bottega di via Pisacane è stata il simbolo dell'eleganza

SENIGALLIA - Colto da un infarto, è morto il decano dei sarti senigalliesi Bruno Brocchini. Aveva 93 anni. Una vita intera trascorsa nella sua bottega storica di via Pisacane nel cuore del centro storico a tagliare e cucire vestiti. Fino a sabato scorso. Negli anni ’70, nel boom della sua carriera, i suoi abiti sono stati indossati in diverse sfilate organizzate in città. Nonostante l’età avanzata continuava ad armeggiare con le stoffe. Martedì poi un malore improvviso l’ha colpito nella sua abitazione di via Capanna. Purtroppo non c’è stato nulla da fare. I funerali, per motivi familiari, si terranno martedì prossimo alle 9 presso la chiesa del Portone. © RIPRODUZIONE RISERVATA