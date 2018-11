Creatività, forza e potenza Honda: il team Latini concede il bis all'Eicma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Per il secondo anno consecutivo il Team Latini, composto da Matteo Latini, Hana Rictrova e Stefano Ferretti conquistano con la loro "creazione" il salone del motociclo Eicma, la kermesse più famosa d’Europa, esponendo il loro prototipo nello stand della più importante casa motociclistica mondiale, la Honda.I tre senigalliesi si sono aggiudicati il podio, nel concorso Honda Customization Contest 2018 , con la loro versione Rocket della nuova CB1000R, prova che impegnava oltre 150 concessionari italiani, aggiudicandosi cosi’ il diritto di esporre il loro concept presso lo stand della “Casa Alata” vicino ai modelli 2019 presentati in anteprima mondiale.Il “genio creativo” Matteo Latini, il braccio destro Stefano Ferretti capace meccanico-tornitore e Hana Rictrova responsabile della grafica e carrozzeria, dopo molte ore di lavoro artigianale sono riusciti a presentare la “CB1000 Rocket” ispirata alle muscle car americane e alla famosa gara di velocità sul lago salato di Bonneville; un’idea originale e ben realizzata che ha permesso ai ragazzi senigalliesi di primeggiare rispetto ai competitor delle grosse concessionarie del resto d’Italia, e meritare il podio. L’appuntamento per il Team Latini è per il Contest 2019, incrociando le dita, che non ci sia il due senza il tre….