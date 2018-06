Strada stretta, l’autobus resta incastrato e l’autista si barrica a bordo: denunciato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Ennesima protesta degli autobus privati in stazione ma questa volta è finita male per il conducente. È stato denunciato un 30enne senigalliese che noleggia e guida pullman, offrendo tra i vari servizi anche la navetta per locali da ballo. I carabinieri gli hanno contestato l’interruzione di pubblico servizio avendo di fatto bloccato con il suo gigante della strada l’accesso ai mezzi del trasporto pubblico locale e dei taxi. Pomeriggio concitato quello di lunedì. Non il primo a dire il vero. Lo scorso 28 maggio era già accaduto.