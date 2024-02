SENIGALLIA - La spiaggia di velluto e il suo mare azzurro scelti come sfondo per un servizio di moda della nota rivista Vogue. D’inverno ha un fascino particolare. Si apprezza ancora di più la lunga distesa di sabbia dorata e il silenzio spezzato dal rincorrersi delle onde verso la riva. La cornice ideale per un servizio fotografico. Alle 9 di ieri sulla spiaggia del lungomare Mameli non è passato inosservato un giovane modello in posa, circondato da varie persone tra cui, appunto, il fotografo.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO DELL'ESTATE Summer Jamboree, ufficializzate le date: la kermesse dal 27 luglio al 4 agosto. «Nove giorni imperdibili»

La pubblicità

Qualcuno incuriosito si è avvicinato per capire il motivo di quegli scatti. Era un servizio fotografico per la nota rivista di moda. In particolare, per l’edizione finlandese. Una bella pubblicità, insomma, che conferma come i riflettori internazionali siano puntati sulla città. Intanto nel commissariato di polizia allestito a Palazzetto Baviera proseguono le riprese della fiction “Alex Bravo, poliziotto a modo suo” con Marco Bocci protagonista,affiancato da Federica De Benedittis e Diego Ribon. Sono iniziate lunedì scorso nel blindatissimo palazzo storico dove nessuno può accedere. Le prime tre settimane saranno girate all’interno, poi seguiranno delle scene esterne che animeranno la città.

Bisognerà, però, attendere il prossimo autunno per vedere Senigallia su Canale 5 per laprima stagione della fiction. Più breve, invece, l’attesa su Sky perché il 22 febbraio andrà in onda la semifinale dell’attuale edizione di Masterchef, girata lo scorso mese di luglio in esterna proprio a Senigallia. I concorrenti si sono affrontati nel ristorante 3 Stelle Michelin, accolti da Catia e Mauro Uliassi. L’arrivo dei tre giudici non era passato inosservato e non è stato difficile, vedendoli insieme, capire cosa stessero facendo in città. Lo chef pluristellato Mauro Uliassi era già stato ospite di un’edizione di Masterchef nel 2018 con i suoi panini gourmet, che i concorrenti avevano dovuto riprodurre. Nella puntata del 22 febbraio scopriremo quali altre prelibatezze i semifinalisti avranno dovuto ricreare per accedere alla finale, che quest’anno si terrà il 29 febbraio.