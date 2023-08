SENIGALLIA - Tre nuovi presidi da domani per Arcevia, Corinaldo e Senigallia, dove lunedì riapre anche la biblioteca comunale. Lascia la guida dell’istituto comprensivo di Corinaldo Simone Ceresoni per rientrare in città, dove ha un passato da assessore nelle giunte Angeloni e Mangialardi. Da domani sarà il nuovo dirigente scolastico del polo tecnico professionale dell’istituto superiore Corinaldesi Padovano, nato nel 2020 dalla fusione dell’istituto tecnico Corinaldesi per geometri e ragionieri e dell’Ipsia Padovano.

Il saluto



«Concludo un’esperienza incredibile – il saluto del preside Ceresoni -. Al mio arrivo ho trovato un Istituto già organizzato e di qualità. Insieme a tutto il personale scolastico, al consiglio di istituto, ai genitori, ai comuni di riferimento e alle associazioni del territorio ho provato a migliorarlo. Lascio ad ognuno le valutazioni nel merito dei risultati raggiunti o meno, certo di aver provato sempre a fare del mio meglio. Sono sicuro di aver servito al meglio la mission della scuola pubblica e aver costruito una vision strategica, pur nella consapevolezza di aver fatto errori e di aver vissuto situazioni complesse dove non sempre, forse, sono stato all’altezza del gravoso ruolo dirigenziale della scuola».



Il cambio



Al suo posto a Corinaldo arriverà dal Veneto la nuova dirigente scolastica Caterina Vespoli. «Concludo con la tristezza di chiudere rapporti umani e professionali autentici – termina Ceresoni - che mi hanno arricchito ma anche con l’entusiasmo e la curiosità per una nuova avventura che mi attende. Auguro a tutta la comunità scolastica il meglio che merita». Un saluto l’ha rivolto a tutti anche la dirigente scolastica di Arcevia Maria Finizia Felaco, diretta in Puglia.

«È arrivato il momento di salutarci – scrive la dirigente scolastica - dal primo settembre non sarò più con voi, ma andrò a lavorare in un’altra regione. Sarei rimasta con voi per sempre, ma le difficoltà di viaggio e di collegamento tra Arcevia e la mia famiglia mi hanno spinto a questa scelta molto difficile. Mi mancherete moltissimo tutti. In questi quattro anni ho affrontato tanti sacrifici, sfide e difficoltà, ma la forza l’ho sempre trovata in voi. Non vi dimenticherò mai e avrete sempre un posto speciale nel mio cuore e nei miei pensieri».

Il nuovo dirigente dell’Istituto comprensivo di Arcevia sarà da domani Andrea Boldrini. Buone notizie per gli studenti senigalliesi perché da lunedì riapre nella sua sede la biblioteca Antonelliana. Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 18.30. L’Amministrazione è al lavoro per implementare gli orari di apertura.