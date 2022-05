E’ morto il professore Goffredo Giraldi, presidente del gruppo astrofili Aristarco di Samo e docente al Panzini

SENIGALLIA - Città in lutto, è’ morto il professore Goffredo Giraldi, insegnante di matematica all’alberghiero Panzini e presidente del gruppo astrofili Aristarco di Samo. Il decesso è avvenuto in casa, ieri pomeriggio, a seguito di una malattia. Aveva 66 anni.

Molto conosciuto in città per le iniziative legate all’associazione di cui prima è stato membro del consiglio direttivo e poi presidente. Tanti gli eventi promossi alla scoperta delle stelle svolti in varie sedi, compresa la Rotonda. Grande conoscitore della volta celeste, aveva presenziato incontri e convegni sulle costellazioni e l’astronomia, di cui era molto esperto. Lascia la moglie Luisella, la figlia Jessika oltre alla grande famiglia del Panzini e tutti gli appassionati di astronomia, che avranno una stella in più da ammirare. I funerali si terranno sabato alle 9 presso la chiesa del Portone.

