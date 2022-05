Castelfidardo è in lacrime per la scomparsa a 63 anni del barista Franco Nicoletti

CASTELFIDARDO - È venuto a mancare ieri mattina all’affetto dei suoi cari Franco Nicoletti, titolare del Bar Fantastico al Cerretano. Una notizia che ha lasciato attoniti i tanti e affezionati clienti dello storico locale che il 63enne gestiva con la moglie Morena e il figlio Marco alla periferia di Castelfidardo, prima nella vecchia sede all’incrocio fra la Strada Provinciale 3 e via Recanatese, poi nel parco commerciale di via Jesina dove si trova l’ipermercato Oasi.

Per qualche tempo la famiglia, molto conosciuta nella città della fisarmonica, ha avuto anche una edicola sul lungomare di Scossicci a Porto Recanati. Il decesso è avvenuto a pochi giorni da un infarto che aveva lasciato Nicoletti in condizioni critiche. La salma sarà esposta dalle 10 di oggi nella casa del commiato Alba Nova di via Bramante, mentre i funerali si svolgeranno domani alle 16 nella chiesa di Sant’Agostino.

