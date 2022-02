Foro Annonario usato come bagno pubblico: colti sul fatto in sei, 3.300 euro di multa a testa

SENIGALLIA - Sei giovani multati dalla Guardia di finanzia, che li ha sorpresi a utilizzare l’area del Foro Annonario come bagno pubblico. I militari stavano svolgendo dei controlli nei locali sul rispetto del Green pass quando li hanno notati e quindi sanzionati. Gli operatori ringraziano le Fiamme gialle che stanno intervenendo su un problema, secondario rispetto alla pubblica sicurezza, ma molto fastidioso. Ossia il fatto che ogni sera, soprattutto il sabato, molti ragazzi senza alcun rispetto diano sfogo così ai propri bisogni fisiologici. I sanzionati sono tutti maggiorenni.

Sono stati colti sul fatto dai finanzieri che proprio lì hanno la loro caserma, sul lato di via Perilli. Un problema annoso che aveva portato alcuni anni fa a mettere dei cancelli per evitare che gli “incontinenti” della movida si addentrassero anche verso le parti private, cercando spazi più discreti. Adesso, incuranti anche delle telecamere ben segnalate dai cartelli, si sfogano contro il cancello. La multa a loro carico è stata di 3.300 euro per atti contrari alla pubblica decenza, se pagata entro sessanta giorni, altrimenti potrà arrivare a 5mila euro. Tra il popolo della notte si sta spargendo la voce dei verbali e, trattandosi di somme importanti, magari la prossima volta i protagonisti di questi atti contrari alla pubblica decenza ci penseranno bene prima di lasciarsi andare a comportamenti incivili. Spesso proprio gli esercenti si trovano a dover pulire dove questi ragazzi sporcano. «Anche questa mattina (ieri ndr) ho dovuto pulire e mi sono trovata anche un cartellone rotto – racconta Silvia Felici, titolare della pizzeria Marincrescia al Foro in via Perilli – Noi esercenti non facciamo altro che comprare varechina. Troviamo davvero di tutto. La situazione è insostenibile, servono le telecamere. Sono anni che segnalo ciò che succede mando email perché la situazione non è più tollerabile. La Guardia di finanza sta facendo molto e per questo la ringraziamo, certo da sola non può risolvere un problema che va avanti da anni». Si tratta infatti di una situazione che si protrae da tempo. La chiusura dell’ex pescheria con la vetrata, dove si ritrovavano gruppi di giovani ubriachi, ha spostato il problema all’esterno ma senza risolverlo. «Il nuovo comandante della Guardia di finanza, Francesco Cavouto, passa spesso a sentire come va – aggiunge l’esercente – è davvero gentilissimo e sta dimostrando grande attenzione. E’ un bene che abbiano fatto le multe a chi si comporta in questo modo». I finanzieri sono impegnati in questo periodo soprattutto in controlli sul rispetto delle norme anticovid, Green pass in particolare, ma sono attenti anche nell’ascoltare i problemi e le esigenze degli esercenti.

