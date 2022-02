Diminuiscono i ricoveri, reparto Covid ridotto. E Medicina torna a pieno regime

SENIGALLIA - Ridotto il reparto Covid in ospedale dove torna a pieno regime la Medicina. La direzione ospedaliera, dopo aver monitorato l’andamento delle ultime settimane, che ha comportato una riduzione sensibile di positivi ricoverati, ha deciso di iniziare a ridurre i posti letto Covid. Da 26 sono tornati a 14. Una sforbiciata che ha consentito di ripristinare quelli tagliati in Medicina, proprio per far fronte al reparto Covid e reperire più personale.



Mentre calano i ricoveri da coronavirus, le restanti patologie proseguono il loro corso e la Medicina aveva bisogno di riprendersi i suoi spazi. Ieri i 14 posti letto del reparto Covid erano pieni e un positivo è stato ricoverato al Pronto soccorso. Essendo il nuovo tetto massimo di 14 quelli in più devono trovare spazio necessariamente nel dipartimento di emergenza, dove sono presenti otto posti letto, da riservare ai positivi in caso di necessità come accaduto ieri. Cala la pressione anche sul reparto Covid allestito dentro la Rsa di Corinaldo dove, di 20 posti letto ieri erano occupati 15. Prosegue intanto a pieno regime l’attività di vaccinazione, divisa tra adulti e bambini con differenti fasce orarie entrate in vigore da questa settimana. L’hub allestito presso la caserma dei vigili del fuoco sarà aperto per gli adulti il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13 e il martedì e giovedì dalle 14 alle 19. Chiuso il sabato e la domenica.



Tra gli adulti c’è stato un aumento di richieste di prime dosi, gente che si è convinta a fare il vaccino, forse perché da ieri è entrato in vigore l’obbligo per gli over 50. Per i bambini invece il punto vaccinale seguirà i seguenti orari: oggi dalle 14 alle 19; sabato dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19; martedì 8 dalle 14 alle 19; sabato 12 febbraio dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19 e infine sabato 19 febbraio dalle 8 alle 13. Ulteriori date verranno aggiunte nelle prossime settimane. Prosegue a ritmi ancora serrati anche l’attività di screening nell’antistadio Bianchelli, dove vengono effettuati i tamponi con la modalità del drive-through, quindi presentandosi direttamente con la macchina.

L’area, che prima ospitava un parcheggio pubblico, è in gran parte occupata da un container, un tendone e un percorso transennato per i veicoli, per effettuare i tamponi. Lo spazio era stato richiesto dall’Asur al Comune per sei mesi, in maniera indicativa, quindi fino a maggio ma, salvo imprevisti, verrà riconsegnato anche prima. Restano ancora molti i contagi tra gli studenti, che vengono monitorati proprio nel punto screening allestito al Bianchelli. Tanti anche i genitori positivi.

