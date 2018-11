Il box dell'autovelox sventrato e trasformato in una pattumiera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - L’autovelox del Vallone trasformato in pattumiera. Appariva cosi ieri pomeriggio in Strada della Chiusa dove è stato di recente spostato. Qualcuno l’ha smontato perché è infatti sparita la parte superiore e, una volta aperto, c’è chi l’ha utilizzato come cestino dei rifiuti. Svelato anche il mistero. Sarà vero o sarà finto? Si sono chiesti in molti fin dall’apparizione del sistema di controllo della velocità. La colonnina arancione era vuota. Dentro non c’era alcuna apparecchiatura.