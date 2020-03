Autovelox difettoso: la multa per eccesso di velocità è annullata

SENIGALLIA - Manca il certificato di taratura dell’autovelox e il Giudice di pace ritiene illegittima la multa per eccesso di velocità. Nell’udienza di mercoledì ha disposto l’annullamento dell’ordinanza di ingiunzione emessa dalla Prefettura di Ancona a seguito di una violazione al Codice della strada per eccesso di velocità. L’infrazione contestata dalla polizia locale era avvenuta nel Comune di Ostra in via Senigalliese.

La multa non è stata pagata dall’automobilista entro i termini di legge, così è stata emessa un’ordinanza di ingiunzione, che la conducente del veicolo sanzionato ha impugnato. Il Giudice di pace le ha dato ragione. Ha ritenuto non valido l’accertamento per eccesso di velocità, eseguito tramite l’autovelox dal comando polizia locale Ostra-Ostra Vetere-Trecastelli per mancata indicazione nel verbale di accertamento del certificato di taratura. Ha condannato l’ente al pagamento delle spese di giudizio. Un fatto unico nel suo genere. «Nella prassi la condanna alle spese in carico all’ente da parte dell’organo giudicante – spiega l’avvocato Simona Antonietti che si è vista accogliere la tesi difensiva - rappresenta un caso del tutto straordinario». Di solito le spese vengono compensate ma, in questo contesto, oltre ad aver dato ragione alla cittadina, il giudice ha ritenuto che le spese fossero a carico della polizia locale e più nello specifico quindi del comune. Il legale ha dimostrato come, in assenza del certificato di taratura del dispositivo, non fosse possibile verificare che questo avesse registrato correttamente la velocità.

Gli autovelox infatti periodicamente devono effettuare dei controlli per accertare che funzionino bene e ad ogni revisione viene rilasciato il certificato di taratura che, nel caso specifico sottoposto all’attenzione del Giudice di pace, però mancava. Era quindi impossibile accertare se davvero la donna al volante avesse superato il limite.

