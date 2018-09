Aliante precipita, atterraggio di emergenza: evitata la tragedia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Qualcuno l'ha visto subito che c'era una situazione imprevista e difficile e sono scattati subito gli allarmi. Mattina di tensione a Senigallia con un ultraleggero che si stava muovendo sopra il mare e che poi si è indirizzato verso l'interno in difficoltà. Il pilota non è riuscito a correggere la rotta, l'aliante è precipitato, un atterraggio di fortuna comunque gestito con attenzione con lo sfortunato protagonista che per fortuna non si è fatto niente. Sul posto - lungomare, zona Ciarnin - i vigili del fuoco di Senigallia, i carabinieri e il 118.