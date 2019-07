Scatta la tolleranza zero contro lo sballo alla guida Super multe e denunce

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - Una task force contro l’alcol alla guida. Perché il rischio dello sballo è soprattutto in strada: vista annebbiata, scarsa lucidità per un bicchiere di troppo, velocità accentuata dal brivido dell’ebbrezza. E l’incidente è sempre dietro l’angolo. Le forze dell’ordine nel 2018 hanno combattuto strenuamente il fenomeno dell’ubriachezza al volante. In un anno carabinieri e polizia stradale hanno controllato oltre sessantamila veicoli, organizzando anche servizi specifici, soprattutto (ma non solo) nel fine settimana e in vicinanza di discoteche e locali più frequentati dai giovani.