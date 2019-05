Scalpello, punta da trapano e mazza trovate lungo la scaletta da un passante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Maxi controlli in tutto il capoluogo nelle ultime 24 ore con una incisiva presenza di poliziotti per una capillare attività, di repressione contro ogni forma di illegalità, soprattutto contro i reati predatori, furti in abitazione, con perlustrazioni anche le zone interne e periferiche come Sappanico, Montesicuro, Candia, comprese le aree più impervie, difficilmente raggiungibili con mezzi di terra. Impiegate anche le pattuglie della Squadra Volante, delle Unità Cinofile, della Squadra Nautica e della Squadra Mobile.Nel tardo pomeriggio di ieri i poliziotti hanno recuperato, nelle scalette che collegano via Montenero con via Cadore, su segnalazione di un passante, alcuni attrezzi tipicamente utilizzati nell’edilizia, una grande punta da trapano, uno scalpello ed una mazza da carpenteria, artatamente nascosti sotto ad una siepe.