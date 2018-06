La banda assalta una villa cercava l'oro, trova le armi Va in fuga con cinque fucili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SASSOFERRATO Pensavano di aver trovato i gioielli, ma si sono sbagliati: nell’armadietto blindato della camera che sono riusciti ad asportare di netto non c’erano molti oggetti in oro, ma cinque fucili regolarmente denunciati. Furto a Monterosso Stazione, a pochi chilometri da Sassoferrato, lungo la strada che conduce a Pergola. Nei giorni scorsi, in pieno giorno, verso le 9 mattino, i ladri sono entrati al piano terra di una villetta sfondando una porta finestra e sono riusciti a portarsi via l’armadietto blindato. La casa è stata messa a soqquadro, tre porte rotte e mobilia distrutta. Danni per migliaia di euro. È caccia alla banda e alle armi. Alcuni testimoni hanno visto un’auto di grossa cilindrata fuggire con tre persone a bordo. Paura nel comprensorio, la banda si è volatilizzata con cinque fucili che potrebbero essere stati abbandonati nelle campagne della zona. I ladri, caricato l’armadietto, hanno avuto anche il tempo di mettere casa a soqquadro: sono riusciti, rovistando in sala e in camera, a rubare anche la fede nuziale del proprietario e alcuni oggetti in oro, regali dei parenti in occasione del battesimo di uno dei due figli della coppia derubata. L’assalto alla villetta ha fruttato un bottino complessivo di alcune migliaia di euro. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine che potrebbero aver anche l’identikit della banda. Un vicino di casa ha visto tre uomini fuggire a bordo di un’auto di colore grigio chiaro dopo aver messo a soqquadro l’abitazione ed ha allertato la proprietaria di casa che è subito rientrata. «Sono uscita per circa un’ora e mezza e in questo lasso di tempo è stato scatenato l’inferno a casa mia», sfoga rabbia e delusione . A far salire la paura anche il fatto che marito e moglie sono soliti lasciare ogni tanto, giusto il tempo di una commissione, il figlio di 9 anni da solo a casa. «Se quella mattina fosse rimasto li – concludono – non so cosa sarebbe potuto accadere». Si spera ora, dalla testimonianza del vicino di casa, di risalire alla banda formata da tre persone: due sarebbero gli autori dell’assalto alla villetta e uno quello impegnato all’esterno, in auto, pronto per la fuga.