JESI - Alcune classi del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Jesi sono senza riscaldamento. Da una parte studenti e famiglie esprimono un disagio, dall’altro l’istituto minimizza: «Liceo al freddo? Notizia forzata». La vicenda, emersa negli ultimi giorni in sede di colloqui, riguarda il mal funzionamento dei termosifoni a scuola. In diversi, tra alunni e genitori, hanno lamentato temperature troppo basse nelle aule, inadeguate ad affrontare l’arrivo dell’inverno.

Sembrerebbe, infatti, che in alcune aule i caloriferi non abbiano mai funzionato e che in altre invece, l’accensione sia riuscita solamente ad intermittenza. Un problema che persiste da circa un mese, sorto con l’arrivo dei primi giorni di freddo, a metà novembre. Il disagio non riguarda però tutto l’Istituto scientifico jesino, bensì solamente parte del plesso più moderno, quello tinteggiato in giallo, adiacente al campo sportivo. Sono circa quattro le classi, su un totale di più di novecento alunni, ad essere interessante dal mal funzionamento dei termosifoni, un disservizio che sembra dipendere da un guasto alle pompe di calore. «Gli studenti non sono stati lasciati totalmente al freddo – fa sapere il personale amministrativo – nell’edificio circola comunque aria calda in quanto il guasto riguarda solo alcune aule del plesso».

Il problema comunque esiste, e già dalle prime rimostranze degli alunni, la scuola si è mobilitata per risolverlo. «Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, dalle chiamate alle email, abbiamo attivato tutti i canali possibili». Nonostante le lungaggini proprie di questo tipo di interventi, sembra comunque che qualcosa si sia mosso nelle ultime ore. «L’azienda che si occupa del servizio di riparazione in tutti gli istituti superiori della provincia di Ancona, ci ha chiamato per sincerarsi degli orari di apertura del nostro Liceo, garantendoci che verranno oggi pomeriggio (ieri, ndr)». Sembra, pertanto, che la situazione sia in via di risoluzione.