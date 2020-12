A fuoco la canna fumaria, principio di incendio in una abitazione. Stanze invase dal fumo e un po' di paura

POLVERIGI - I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 13 a Polverigi, in via Circonvallazione, per un incendio di una canna fumaria in una villetta a schiera. All'interno dell'abitazione si è verificato anche un principio di incendio con il fumo che ha invaso i locali. La squadra dei vigili del fuoco sul posto ha spento le fiamme nella canna fumaria e verificato l'interno dell'appartamento areando poi i locali per far fuoriuscire il fumo. Non si segnalano persone coinvolte.