Polverigi, quattro furti nel giro di un'ora. I ladri smurano una cassaforte

POLVERIGI - Hanno sentito dei rumori dall’appartamento al piano di sopra. «Forse i vicini stanno facendo dei lavori», si sono detti. Ma quei colpi sul muro erano sempre più forti. Si sono affacciati dal balcone, hanno visto le luci accese, si sono tranquillizzati. Hanno capito tutto solo quando i proprietari dell’abitazione sono rientrati. A dare le martellate sulla parete non erano loro, ma i ladri, fuggiti da una finestra sul retro. Avevano individuato la cassaforte e hanno cercato di smurarla, in pieno pomeriggio, armati di picconi e martelli. Cose dell’altro mondo. I ladri senza ritegno sono scappati a mani vuote, dopo aver preparato un varco nella rete di recinzione, passando per i campi. Ma alle loro spalle si sono lasciati una scia di danni (considerevoli) e paura. È successo ieri, attorno alle 18, in una villetta bifamiliare di via Brodolini, a Polverigi. Qui e nella vicina Agugliano non c’è pace: dall’inizio del mese è un continuo di furti ed è probabile che la mano sia sempre quella di una gang a cui i carabinieri danno la caccia. Una cortina di rabbia e terrore è calata di nuovo ieri su Polverigi: 4 blitz in un’ora, un poker da incubo. © RIPRODUZIONE RISERVATA