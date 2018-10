Raffica di furti sulla costa Smurata anche una cassaforte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO Quattro furti in quattro giorni tra Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio, topi d’appartamento in azione all’ora di cena. Bande che prendono di mira abitazioni e garage.Potrebbe trattarsi della stessa gang in azione, carabinieri e questura lavorano di concerto e sono alle calcagna dei malviventi che da giovedì sera a sabato sera hanno messo a segno più colpi lungo la costa fermana.Tre furti in appartamento tra giovedì e venerdì a Porto San Giorgio dove, in via Tiziano Vecellio, è stata smurata una cassaforte.Una volta all’interno i ladri hanno ripulito l’alloggio: soldi, capi d’abbigliamento e preziosi. Il bottino deve essere ancora quantificato nei dettagli, ma si tratterebbe di svariate migliaia di euro.Due furti in appartamento a Porto Sant’Elpidio tra venerdì e sabato. La refurtiva al momento ammonterebbe a svariate migliaia di euro tra contanti e oro. Il modus operandi è sempre lo stesso ed è su quello che si stanno concentrando le indagini. Risulterebbe agli investigatori che gli appartamenti visitati siano stati a lungo monitorati dai delinquenti entrati in azione, magari con l’aiuto di qualcuno che fa parte della banda ed è del posto, conosce le abitazioni prese di mira. Torna l’allerta furti, la paura resta sempre alta