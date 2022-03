Addio all’ultima cuoca del “Monnato” di Ostra: Elena si è spenta a 79 anni

OSTRA - E’ morta Elena Bolognini, la storica cuoca della trattoria La Vittoria. Aveva 79 anni. Le sue doti ai fornelli l’avevano resa un’istituzione ad Ostra ma era molto nota anche nei comuni limitrofi perché il ristorante, conosciuto da tutti come il “Monnato” di Sandrino Monnati, è sempre stato un punto di riferimento nella vallata per la cucina tipica della tradizione. Elena Bolognini era una cuoca di una volta.

Faceva la pasta a mano, soprattutto le tagliatelle, ma era famosa per i vincisgrassi e la trippa. A ricordare il suo lato gastronomico, di cui ne ha fatto una professione, è stato il figlio Ivano Cicetti con un post su Facebook. «Anche l’ultima cuoca del “Monnato”, trattoria La Vittoria, è andata in cielo a cucinare. Ciao mamma». Era anche una brava ricamatrice. Nel tempo libero, soprattutto dopo essere andata in pensione, ha realizzato molti lavori. Numerosi i messaggi di cordoglio ricevuti dalla famiglia, a testimonianza di come Elena Bolognini fosse amata ad Ostra e anche oltre i confini.

Ieri pomeriggio la comunità si è stretta intorno alle famiglie Bolognini e Cicetti nel giorno dell’ultimo saluto. I funerali si sono svolti nella basilica di Santa Croce ad Ostra e, al termine della funzione, il feretro ha raggiunto il cimitero di Belvedere Ostrense dove è stato tumulato. Come suggerito dai familiari sono state raccolte donazione per l’associazione Iom Jesi e Vallesina che si occupa dell’assistenza domiciliare ai malati oncologici. Elena Bolognini lascia i figli Ivana e Ivano, la nuora Paola, il genero Silvano, i nipoti Marco, Elisa, Martina e Andrea e la sorella Dina.

