OSIMO - Era a passeggio con il suo padrone a guinzaglio quando si è visto davanti un Akita femmina di grossa taglia e poco dietro due Boxer maschi, uno marrone e uno albino. Tutti sciolti, liberi e soli per strada. Il cagnolino, Willy, un meticcio di piccola taglia, appena 7 kg, incrocio tra uno White terrier e uno Yorkshire, ha abbaiato spaventato, il padrone al guinzaglio ha provato a fare dietrofront ma non è riuscito a fare in tempo.

APPROFONDIMENTI TERAMO Schianto in A14, la cagnolina Bianca scappa. L'appello della figlia della coppia ferita: «Aiutatemi a ritrovarla»

I tre cani di grossa taglia hanno azzannato il piccolo Willy, tra urla e guaiti, con la gente corsa in strada spaventata. Alla fine, i tre cani hanno lasciato la presa ma per Willy non c’era molto da fare ormai. Il suo padrone l’ha riportato a casa disperato, mentre i tre grandi cani hanno iniziato a correre impazziti lungo via Piave, nel pieno centro abitato di Osimo Stazione, spaventando chi era sceso per strada, compresi due ragazzini terrorizzati che sono stati inseguiti per qualche decina di metri, riuscendo per fortuna a mettersi in salvo nelle proprie abitazioni. Il caos, insomma, lunedì sera verso le 19 nella grande frazione a nord di Osimo. Il piccolo Willy è stato portato d’urgenza alla clinica veterinaria di San Biagio, messo sotto intubazione, ma in circa 30 minuti è sopraggiunta la morte. Troppo gravi le lesioni riportate dai morsi dei tre cani incontrati lungo la sua solita passeggiata serale. Milena, la sua proprietaria, ha prima lanciato un appello sui social, poi ha individuato i proprietari e quindi ha sporto denuncia e si è rivolta ad un avvocato, rivelando che uno dei tre cani era anche sprovvisto di microchip.

Il giorno dopo il dramma, racconta: «Mio padre quando ha ripreso il mio cane che è di taglia piccola è andato verso la porta di casa poco distante e lo hanno rincorso. Fortunatamente lui sta bene ma il cane anche se intubato è morto. Aveva la mandibola staccata e vari morsi, l’emorragia interna è stata troppo grave. Nessun rimborso potrà mai colmare quanto accaduto, la denuncia non renderà giustizia perché sarà civile il procedimento. Il danno non sarà mai compensato per una mancanza dei proprietari di quei tre grossi cani». Che hanno la colpa di essere animali, non altro. La responsabilità è semmai dei proprietari, che li avevano lasciati incustoditi in giardino con tutti i rischi del caso. A quanto pare infatti l’Akita e i due Boxer sono riusciti a scavare una buca sotto la recinzione e a scappare dal giardino della villetta, iniziando a girovagare per Osimo Stazione fino ad incontrare il malcapitato Willy. Non sarebbe la prima volta che scappano e già in passato il proprietario, un giovane della zona, sarebbe stato denunciato per lo stesso motivo.