Massimiliano e Federico sposi a Offagna: la prima unione civile gay del paese

OFFAGNA - Anche il piccolo borgo di Offagna, 1.900 abitanti appena, festeggia le sua prima unione civile gay. Sabato il vicesindaco Tiziana Socci, visibilmente emozionata, ha celebrato l’unione tra Massimiliano Paolini 51 anni e Federico Bianchi Guizzardi, 68. Massimiliano, nativo di Senigallia, è cresciuto con la sua famiglia a Offagna, mentre Federico è originario di Roma. Si sono conosciuti 23 anni fa tramite amici e da allora hanno creato una unione forte, stabile e tramutata prima in una convivenza, ormai decennale, e ora in una famiglia riconosciuta anche dallo Stato Italiano.Dopo la cerimonia nella sala consiliare del Comune di Offagna e le foto di rito con la vicesindaco e gli amici più stretti, Massimiliano e Federico hanno organizzato un brindisi con rinfresco nella loro casa di Offagna e poi una cena conviviale in un ristorante di Portonovo. «Viviamo da 10 anni ad Offagna – racconta ieri Federico, consulente finanziario-, da quando abbiamo deciso di convivere. Non abbiamo mai avuto problemi a integrarci nella comunità, il borgo ci ha accolto molto bene e siamo felici di viverci».Il vicesindaco Socci si dice «orgogliosa e felice di aver celebrato la loro unione civile, per il nostro piccolo paesino è stato un evento, se non altro perché si trattava della prima unione civile in assoluto e non solo della prima tra persone dello stesso sesso. Facciamo i migliori auguri a Federico e Massimiliano di una vita serena nella nostra Offagna».