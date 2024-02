OSIMO Festa grande per i 100 anni di Elisa Coppari, vedova del compianto Giulio Carnevali. Per celebrare il traguardo si è tenuta ieri mattina una celebrazione nella chiesa di San Marco con l’Arcivescovo Mons. Angelo Spina, il quale ha consegnato a Elisa una pergamena inviata dal Vaticano con i saluti e gli auguri di Papa Francesco. Un dono per il quale ha mediato l’Arcivescovo, che l’azienda edile della famiglia Carnevali, la BC Costruzioni, è una delle ditte di fiducia della Diocesi. Dopo la messa una cinquantina di famigliari ha festeggiato nel salone parrocchiale di San Marco con un pranzo in onore di Elisa, per tutti nonna Lisa. Originaria come il marito di Montefano, da decenni abita in rione San Giovanni, nella periferia osimana, dove ha cresciuto i tre figli che ieri erano con lei, Giuseppe, Nardino e Silvano, oltre a nipoti e pronipoti. A portare un saluto anche il sindaco Pugnaloni, che sui social pubblica le foto scrivendo di «una famiglia che rappresenta le nostre tradizioni, le fatiche del nostro sviluppo economico. I Carnevali sono testimoni dei valori famigliari e dell'imprenditoria con una storia che nasce 100 anni fa dall'umiltà di una famiglia di campagna». Lisa, che è sempre stata casalinga ed ha seguito la crescita prima dei tre figli e poi dei sei nipoti, ha festeggiato con tutta la sua lucidità, non dimostrando di avere un secolo di vita sulle spalle.