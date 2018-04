Ultimo toccante saluto all'assessore Magni Si è spenta a 72 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MORRO D'ALBA - Si è spenta a 72 anni Miria Magni, assessore al Comune di Morro d’Alba. Questa mattina presso l’auditorium di S. Teleucania a Morro d’Alba si è tenuto il rito civile dove familiari, amici e colleghi amministratori hanno dato un ultimo saluto all’assessore Magni.Originaria di Modena si trasferì a Morro d’Alba nel 2009 e subito si dedicò agli altri come volontaria per un corso di Italiano per gli stranieri residenti in paese, nel 2013 entrò a far parte dell’Amministrazione Cinti come assessore con delega alla cultura.Persona dall’animo gentile, sempre disponibile ad aiutare ha lottato contro la malattia che la affliggeva con estrema forza e dignità dando a tutti un’ultima dimostrazione della bella persona che era.Ecco il saluto del sindaco Cinti: “Viene a mancare una cara amica e un pezzo importante della nostra comunità. Molte le attività che ha seguito in paese, dall’organizzazione del Cantamaggio ai rapporti con l’ASP. La mia vicinanza va ai familiari e in particolare al marito Andrea e alla sorella Vanna. Spero che la cittadinanza tragga da lei l’esempio del forte senso civico che ha sempre dimostrato, della capacità di dialogo e della cortesia”.