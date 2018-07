Uccelli segregati in garage nelle gabbiette al buio Denunciato un cacciatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - Denunciato dalla polizia provinciale un cacciatore che all’interno del garage custodiva diversi esemplari di uccelli, chiusi nelle gabbiette al buio. I volatili sono stati sequestrati mentre il cacciatore residente a Montemarciano, di circa 75 anni, è stato deferito all’autorità giudiziaria. I controlli sono scattati giovedì scorso a seguito di alcune segnalazioni.Diversi residenti erano infatti a conoscenza del fatto che l’uomo detenesse illegalmente gli uccelli nel garage che, nel corso delle battute di caccia, venivano utilizzati per richiamarne altri. Una pratica un tempo consentita ma ormai da anni vietata. Le segnalazioni sono arrivate anche in Comune ma, essendo competente per questo genere di attività la polizia provinciale, questi ultimi hanno provveduto a effettuare il controllo. Al termine degli accertamenti la polizia provinciale ha provveduto quindi a denunciarlo. Nel frattempo altri cittadini hanno segnalato che lo stesso anziano cacciatore avrebbe ucciso nel corso di una battuta di caccia un capriolo. Sarebbe stato lui stesso a raccontarlo ad alcuni amici e conoscenti, riferendo di averlo colpito per errore, avendolo confuso in mezzo all’erba con della selvaggina. Circostanza che non avrebbe trovato riscontri.I cittadini sono sempre invitati, qualora venissero a conoscenza di episodi simili, a riferirli alle autorità competenti con la garanzia di ricevere l’anonimato rispetto alle loro segnalazioni.