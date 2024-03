Dal Mali ad Ancona sognando un futuro: il piccolo di 9 anni sbarcato dall'Ocean Viking incontrerà il centrocampista dorico Saco

ANCONA «Appena Coli Saco tornerà in Italia dopo gli impegni con la nazionale del Mali faremo in modo che possa incontrare il ragazzino maliano di 9 anni sbarcato dall'Ocean Viking ad Ancona qualche giorno fa. Queste storie fanno capire come il calcio possa essere veicolo di unione e fratellanza oltre ogni confine». Sono le parole dell'ad dell'Ancona Roberta Nocelli intervenuta stasera (21 marzo), allo Yachting Club di Marina Dorica, per la presentazione del libro di Vincenzo Felici "Non passa lo straniero" dedicato a tutti quegli stranieri che hanno vestito la maglia biancorossa.

La sinergia con l'Ancona Respect

L'incontro tra il centrocampista franco-maliano Coli Saco (domani scenderà in campo a Osaka, in Giappone, per un'amichevole pre-olimpica con il suo Mali Under 23) e il piccolo, la cui storia ha commosso tutti, avverrà anche grazie alla collaborazione dell'Ancona Respect guidata dalla presidentessa Silvana Pazzagli: «Coli ha vissuto, da piccolo, una storia diversa ma ugualmente difficile in Francia dove è cresciuto.

Con un piccolo gesto possiamo fare tanto».