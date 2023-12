Il mondo della moda in lutto per la morte di Sergio Girombelli. Un nome, il suo, legato a Genny e Byblos, e che è stato capace di portare Ancona sulle passerelle più famose del mondo. Fratello di Arnoldo e cognato di Donatella (lady Genny) è morto ad 81 anni in seguito ad una malattia nella sua abitazione nel quartiere Adriatico. Lascia due figli, Giacomo, avvocato, e Alfredo, che invece ha deciso di seguire le orme di famiglia nella moda. Girombelli è stato alla presidenza di Byblos, fondata in Italia nel 1973 da un gruppo di designer che hanno preso spunto dal nome di un hotel a Saint Tropez e nata come divisione della Genny, che Arnoldo Girombelli e la moglie Donatella fondarono nel 1961 ad Ancona. Il funerale sarà celebrato questa mattina alle 11,30 nella chiesa del Sacro Cuore, in via Maratta, ad Ancona. Ieri era stata allestita una camera ardente nella casa funeraria di Tabossi, in via della Montagnola, dove la salma è stata esposta per un ultimo saluto. L’alta moda made in Marche perde dunque uno dei suoi nomi più importanti, che hanno contribuito alla storia del fashion non solo del capoluogo dorico e della regione, ma dell’Italia intera. Grazie a lui un pezzo di Ancona ha calcato i red carpet di tutto il mondo, all’insegna di una moda che ha saputo sempre rinnovarsi e conquistare diverse generazioni.