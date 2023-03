La politica è sempre più donna: Lega Ancona, Elena Campagnolo nuovo segretario provinciale

ANCONA - «Elena Campagnolo è il nuovo Segretario Provinciale della Lega Ancona - fa sapere il Commissario Regionale della Lega Marche, Riccardo Augusto Marchetti - Nella squadra del Consiglio Direttivo Provinciale entrano Alberto Alessandrini, Lorenzo Ballarini, Andrea Carletti, Angela Console, Stefano Gentili, Davide Quarti, Giovanni Mezzopera, Massimiliano Cannas, Marco Bevilacqua e Fabio Bernacconi».

Al voto tra due mesi

«Tra due mesi la città capoluogo andrà al voto e sono certo che il nuovo Segretario saprà coordinare il lavoro del nostro movimento dimostrando di essere un punto di riferimento solido per tutti - sottolinea Marchetti - nel ruolo di assessore comunale a Senigallia, Elena Campagnolo sta mettendo competenze e determinazione al servizio della città e saprà fare altrettanto anche in questo nuovo e importante incarico. Ci tengo a ringraziare tutti i militanti della Provincia di Ancona, coloro che si sono adoperati nell’organizzazione del Congresso, in particolare il Responsabile Regionale del Tesseramento Carlo Iammarino e il Responsabile Organizzativo Luca Buldorini, Mauro Lucentini che ha presieduto il Congresso e anche Luigi Argalia che, come Elena Capagnolo, si è messo a disposizione del movimento candidandosi alla Segreteria - conclude Marchetti - A Elena e a tutti i membri del direttivo i migliori auguri di buon lavoro».