Incubo del nuovo autovelox sui pendolari. Stangata-multe per gli automobilisti

FALCONARA - Tutti in fila all’ufficio postale per pagare le multe dell’autovelox. E nascono le prime gare. «Io ne ho prese cinque». «Io, sette». Nel parlare c’è chi giura di conoscere chi ne ha prese 23. Poi la velocità sanzionata. «Andavo a 76». Proprio questo, fa chiedere a gran voce di rivedere il limite di velocità in quel tratto di strada. Poi l’incasso che entra nelle casse del Comune: qui ci sono veri e propri pizzini, che valutano in una media di 20mila euro al giorno, con oscillazioni da spread, l’incasso giornaliero del Comune da quel fatidico 26 luglio quando l’autovelox sulla statale 16, in direzione da Falconara ad Ancona, poco prima del bivio per la 76 è entrato in funzione.