JESI Nel mese di ottobre sono stati oltre 7.300 i veicoli controllati dagli agenti della Polizia locale di Jesi e oltre 635 le persone identificate. Un quarantenne domenicano residente a Jesi è stato fermato in Largo Grammercato alla guida di una Fiat Punto, con patente ritirata e veicolo sprovvisto di assicurazione.

Dagli accertamenti è emerso che all’uomo in precedenza era stata contestata una guida con patente ritirata in occasione di un incidente con persone ferite, nel quale si era dato alla fuga. La reiterazione della violazione con documento di guida ritirato e la mancata assicurazione hanno comportato sanzioni per quasi 10 mila euro ed il sequestro del veicolo per la successiva confisca.



Ammonta invece a oltre 5 mila euro la sanzione comminata ad una donna del Bangladesh di 36 anni, residente a Jesi, sorpresa in Via Erbarella alla guida di una Fiat Panda senza aver mai conseguito la patente: era stata bocciata per ben 3 volte alla prova pratica ed il foglio rosa le era stato ritirato dall’esaminatore. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi. L’assenza di assicurazione e della revisione obbligatoria di una Bmw è stata contestata in Via IV Novembre ad uno jesino di 53 anni: per lui sanzioni per un migliaio di euro, veicolo sotto sequestro.