JESI L’Istituto Ulpiani di Ascoli insieme ad Amap ha organizzato la terza edizione del Campionato nazionale studenti agrari potatura olivo allevato a vaso policonico che ha coinvolto team delle scuole agrarie provenienti da tutta Italia, dalla Sicilia alla Toscana, Lazio, Umbria e Marche.

Il vaso policonico

APPROFONDIMENTI LA VISITA Il ministro Lollobrigida all’Agraria di Ascoli per presentare un nuovo corso universitario

Il vaso policonico è una delle tecniche più innovative della potatura degli ulivi. Consente di avere una struttura dell’ulivo priva di vegetazione nella parte interna, come un vaso, e caratterizzata da diversi coni di vegetazione all’esterno della struttura. Nella mattinata di ieri, le delegazioni si sono sfidate negli uliveti di proprietà della provincia e gestite dall’Istituto Ulpiani, dove c’è stata anche la visita del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. A trionfare in questa edizione sono state ancora una volta le Marche grazie allo studente Tommaso Braconi dell’Istituto Cuppari-Salvati di Jesi. «Il prossimo anno sarà proprio questo istituto ad organizzare l’evento -ha spiegato la dirigente dell’Iis Ulpiani, Rosanna Moretti -. I ragazzi sono andati via felici perché si sono misurati con nuove tecniche di potatura. È stato un successo per le scuole agrarie ma anche per il nostro istituto per la presenza del ministro Lollobrigida e delle tante autorità. Ogni studente ha ricevuto un attestato di partecipazione all’iniziativa» .