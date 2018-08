I proprietari sono in vacanza al mare: i ladri portano via tutti i loro gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Ladri d’appartamento in azione in via Gola della Rossa. E’ successo venerdì, nel pomeriggio. I banditi, non nuovi a questa zona che purtroppo è tra le più tartassate negli ultimi mesi, sono entrati in azione approfittando dell’assenza dei residenti usciti presto per andare al mare.Forse li tenevano d’occhio, li hanno visti caricare ombrellone e sacche del mare, convinti che se si fossero recati in spiaggia vi avrebbero trascorso almeno qualche ora. Il tempo necessario per mettere a segno il colpo. L’abitazione, situata al terzo piano di una palazzina condominiale, era momentaneamente incustodita quindi i ladri hanno potuto agire con calma, indisturbati. Hanno forzato la porta d’ingresso, presumibilmente con un arnese in ferro, poi si sono introdotti all’interno e hanno messo tutto a soqquadro alla ricerca del bottino.Hanno trovato, custoditi (e nascosti) nelle varie stanze, monili in oro del valore commerciale di oltre 10mila euro, molto di più ovviamente quello affettivo essendo gioielli di famiglia legati a momenti particolari. Arraffato il bottino, i banditi sono scappati esattamente da dove erano entrati, agili e silenziosi, tanto che nessuno dei condomini sembra essersi accorto di movimenti strani o persone sconosciute che si aggiravano nei pressi della palazzina. Per i residenti l’amara sorpresa solo al rientro a casa, verso l’ora di cena. Hanno trovato cassetti svuotati, armadi aperti, mobili spostati. Il segno inequivocabile di un’intrusione. Hanno lanciato l’allarme al 112 e sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Jesi per i rilievi del caso. Il trambusto nei pressi della palazzina in via Gola della Rossa, zona Tabano, è stato notato anche dagli agenti della Polizia locale che stavano effettuando un servizio di controllo, pertanto anche loro sono intervenuti. Le indagini sono in corso. La prima stima è di un bottino in monili d’oro di 10mila euro.I militari stanno setacciando la zona. Al vaglio la presenza di eventuali telecamere di sicurezza di villette private o esercizi commerciali che possano aver registrato qualcosa. La zona di via Gola della Rossa, nel quartiere Tabano, è tra le più martoriate come detto, dai ladri. Numerosi i furti che si sono registrati in zona, tanto che i residenti avevano lanciato un appello alle istituzioni cittadine, esasperati di trovarsi in carcere in casa propria, costretti a non uscire proprio per non lasciare la propria abitazione incustodita e quindi facile bersaglio dei banditi. Proprio in via Tabano un residente si era trovato una ladra in casa e l’aveva rincorsa fino alla strada, imbattendosi però nel complice che per guadagnare la fuga gli aveva puntato contro un coltello. Mentre lo scorso luglio in via Paradiso ignoti erano entrati in un’abitazione in pieno giorno rubando gioielli e denaro.