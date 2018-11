Controlli al parco: due giovani spacciatori presi nella casa abbandonata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Non si fermano i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Jesi al parco del Vallato, divenuto ormai uno dei luoghi caldi della città anche per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno portato a due arresti conclusi proprio nelle prime ore della mattinata. I militari hanno identificato e bloccato due extracomunitari tra i 20 e i 30 anni, disoccupati senza fissa dimora, assidui frequentatori del parco del Vallato, pizzicati dai Carabinieri durante la notte nascosti in una delle case disabitate del centro. Durante la perquisizione dei luoghi infatti, sono stati rinvenuti mezzo panetto di hashish ancora integro e altre 15 dosi già confezionate e pronte allo spaccio, per un peso complessivo di 100 grammi. Inoltre, nella stessa disponibilità dei due giovani, anche 400 euro in contanti in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell'attività di spaccio già consumata.