Dramma al panificio: mangia un pezzo di pizza e va in arresto respiratorio, 70enne muore soffocato

JESI – Tragedia questa mattina in un panificio, nel centro storico di Jesi. Un settantenne è morto soffocato dopo aver mangiato un pezzo di pizza. Subito sono scattati i soccorsi, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile. Il dramma si è consumato attorno alle 10,30 in corso Matteotti. I primi a soccorrere l'uomo e a lanciare l'allarme sono stati dei passanti. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con la Croce Verde di Jesi: il massaggio cardiaco prolungato, purtroppo, non è bastato a salvare il settantenne.

Ultimo aggiornamento: 14:38

