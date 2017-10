Rimossa la parte metallica dal ponte: preoccupazione per il parziale distacco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera intorno alle 21:30 a Jesi sulla SP 502 per rimuovere una parte metallica dal ponte della SS76. Le cause del parziale distacco sono in fase di accertamento e non si esclude l'ipotesi che possa essere stato causato da un contatto con un mezzo pesante in transito. La squadra dei vigili del fuoco ha rimosso la parte metallica e messo in sicurezza la zona sottostante. Il ponte non ha riportato danni strutturali. Durante l'intervento la strada provinciale è stata chiusa al transito.