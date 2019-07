«Io, prigioniero della baby gang. Devo aprire il bar due ore dopo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Esercente costretto a barricarsi nel bar, rimandando di due ore l’apertura, per paura dei teppisti sbronzi di rientro dalla discoteca. Accade in un’attività nei pressi della stazione ferroviaria. «Ormai da diverse domeniche la stessa storia – racconta il titolare che, per paura di ripercussioni, chiede di mantenere l’anonimato – dei ragazzi dopo essere scesi dalla navetta, in attesa di un treno che parte verso le 8, vanno in giro a seminare il panico. So che accade anche ad altri colleghi ciò che succede a me». Dopo brutte esperienze avute con i teppisti, ha deciso di tenere chiuso, ma deve comunque arrivare al bar alle 6 per ritirare le paste appena sfornate da vendere ai clienti. Il forno infatti non può modificare i ritmi di lavoro solo per lui.