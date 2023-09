Incidente sulla Statale, coinvolto uno scooter: ferito a terra soccorso. Moto contro il guard-rail in zona Api: paura per un centauro

ANCONA - Serata movimentata sulle strade di Ancona. Schianto poco dopo le 23, lungo la Statale, coinvolto uno scooter. Ferita una persona, rimasta a terra dopo l'incidente.

Il soccorso

In molti si sono fermati e precipitati sul posto per dare aiuto e un primo conforto al ferito in attesa dell'arrivo di una equipe medica. Alla stessa ora, all'altezza dell'Api, allo svincolo, una moto è finita per cause ancora da chiarire contro il guard-rail.