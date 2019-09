In vacanza da 50 anni a Senigallia: coniugi lombardi premiati dal sindaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA – Senigallia e la spiaggia di velluto nel cuore. Il sindaco Maurizio Mangialardi e l’assessore Chantal Bomprezzi hanno ricevuto in Comune i coniugi Ivaldo Perelli e Teresa Albanese, provenienti da Cinisello Balsamo. Perelli, infatti, da ben cinquant’anni trascorre le proprie vacanze estive a Senigallia, passione poi trasmessa anche alla signora Albanese. Per tale ragione il sindaco ha consegnato loro una pergamena per l’amore e la fedeltà dimostrati nei confronti della città.